Die Mittelebene der Station Siemensdamm in Berlin.

Metrokosmos (4/5) – Berlin

Die Reihe "Metrokosmos" porträtiert europäische Städte aus der Perspektive der U-Bahn, eine davon ist Berlin.

Datum:
Sendetermin
28.03.2026
22:35 - 23:00 Uhr

An keinem Ort einer Großstadt spiegelt sich die Vielfalt an Menschen und Kulturen so wider wie in den Zügen, Tunneln und Schächten einer U-Bahn. Mit über 155 Kilometern hat Berlin das größte U-Bahn-Netz Deutschlands. Es hat jährlich rund 580 Millionen Fahrgäste.

"Metrokosmos: Berlin" folgt einigen von ihnen, begleitet normale Fahrgäste, aber auch Künstler wie den Musiker "Infidelix" oder das Kollektiv "Rocco und seine Brüder" durch ihr geheimes Atelier: die Tunnel Berlins.

