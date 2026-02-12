Kultur
Metrokosmos (2/5) – Prag
Die U-Bahn von Prag ist eins der wichtigsten Verkehrsmittel in der tschechischen Hauptstadt. Auf drei Linien eilen täglich circa eine Million Fahrgäste durch die Tunnel.
- 14.03.2026
- 23:05 - 23:35 Uhr
An keinem Ort einer Großstadt spiegelt sich die Vielfalt an Menschen und Kulturen so wider wie in den Zügen, Tunneln und Schächten einer U-Bahn. Die Reihe "Metrokosmos" porträtiert europäische Städte aus der Perspektive der U-Bahn. Diese Folge zeigt Prag.
Rund 40 Prozent des Prager Verkehrsaufkommens wird in der U-Bahn abgewickelt. Der Film folgt unter anderem dem "Sound Hunter" Charles und stellt das schnellste Daumenkino der Welt vor: Im Tunnel angebrachte LED-Streifen machen die Fenster der U-Bahn zur Leinwand. Und er zeigt, warum Prag eine so lebenswerte Stadt ist und wie sie sich im Spannungsfeld von Geschichte und Gegenwart, Ost und West ständig neu positioniert.