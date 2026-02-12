Kultur
Metrokosmos (1/5) – Neapel
"Metropolitana di Napoli" ist der Name der U-Bahn in Neapel. Der Erweiterung der Linea 1 stehen nicht nur archäologische Funde im Weg, sondern auch Erdbeben und die Lage der Stadt.
- 14.03.2026
- 22:40 - 23:05 Uhr
An keinem Ort einer Großstadt spiegelt sich die Vielfalt an Menschen und Kulturen so wider wie in den Zügen, Tunneln und Schächten einer U-Bahn. Die Reihe "Metrokosmos" porträtiert europäische Städte aus der Perspektive der U-Bahn. Diese Folge zeigt Neapel.
Zwei Stationen der U-Bahn sind sogar mit einer Steigungsspirale verbunden, um die unterirdischen Höhenmeter auf kurzer Distanz zu überwinden. Eine Fahrt mit der Linea 1 endet nicht nur direkt am Meer, sondern gleicht auch einem Museumsbesuch.