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Baumstamm, Im Wald

Kultur

Menschen mit Gespür für Holz

Viele Menschen in Vorarlberg haben eine besonders intensive Beziehung zu Holz, sie arbeiten damit oder leben in Holzhäusern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.09.2026
06:00 - 06:20 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Vom Küfer bis zum Schindelmacher, vom Holzbaumeister und Schnitzer über den Zimmerer und Tischler bis zum Dendrochronologen und Holzhausbesitzer.

Küfer
Küfer in seiner Arbeitsumgebung
Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Vertreter der oben genannten Berufsgruppen erzählen von ihrer Leidenschaft und Begeisterung für Holz, einige begleitet die Dokumentation bei ihrer Arbeit, zeigt ihre außergewöhnlichen Ideen beim Wohnen umgeben von Holz. Dabei sind neue Holzhäuser ebenso zu sehen wie alte Beispiele der besonderen Holzbautradition Vorarlbergs.

Aus dieser Tradition heraus ist eine moderne Bauweise entstanden, bei der Module im Werk vorgefertigt und dann wie Legosteine auf der Baustelle zusammengefügt werden. Das ist eine enorm zeitsparende Bauweise. Vorarlberger Betriebe sind hier Vorreiter innerhalb von Österreich.

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