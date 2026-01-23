Hauptnavigation

Meister der Apokalypse – Roland Emmerich

Von Stuttgart nach Los Angeles: Roland Emmerich gilt als der erfolgreichste deutsche Hollywood-Regisseur - dabei hatte er keinen leichten Start.

Für seine ersten Science-Fiction-Werke erntete er von deutschen Kritikern Hohn und Spott. Er verließ seine Heimat und ging nach L.A. Seine Homosexualität verbarg er, um nicht als Regisseur für schwules Kino abgetan zu werden, denn er wollte Actionfilme drehen.

Sein erstes großes Projekt sollte ein Film mit Superstar Sylvester Stallone werden, doch das kam nie zustande, weil sich Emmerich mit dem damaligen Erfolgsproduzenten Joel Silver ("Stirb Langsam") zerstritt. Silver drohte ihm, dass er in Hollywood niemals wieder Arbeit finden würde. Doch der gebürtige Stuttgarter ließ sich nicht beirren. Mit "Independence Day" inszenierte er die Invasion außerirdischer Monster mit Charme, Witz und atemberaubenden Trickeffekten. Für die Effekte arbeitete Emmerich mit Talenten der Filmakademie Baden-Württemberg zusammen.

