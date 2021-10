Mein Nachbar, mein Feind?

Raida Adon im Israel Museum in Jerusalem

Wie können Kunstschaffende und Institutionen noch miteinander arbeiten, wenn die Gräben so tief sind? Die Schauspielerin und Videokünstlerin Raida Adon ist die erste arabisch-stämmige Künstlerin, der das renommierte Israel Museum in Jerusalem derzeit eine Einzelausstellung widmet. Sie will die Hoffnung auf ein Miteinander nicht aufgeben: "Wir müssen die Art ändern, in der die Gesellschaft auf uns schaut. Und wir müssen uns mehr als Teil der Gesellschaft fühlen. Es ist auch unser Land." Dass sie als arabische Israelin hier ausstellt, wird ihr von einigen Kollegen und Kolleginnen übel genommen. Doch das ändert nichts an ihrer Entscheidung: "Die Palästinenser wissen doch, wer ich bin und was ich fühle. Die Israelis müssen mir zuhören. Sie müssen erfahren, was ich fühle".