Mehr Zensur wagen? – Der Kampf gegen Hass im Netz

Grünen-Politikerin Renate Künast feilscht gerade in verschiedenen Instanzen an Berliner Gerichten, wie sie sich in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke bezeichnen lassen muss. „Stück Scheiße“ und „Sondermüll“ halten die Juristen für unsagbar. "Sie alte perverse Drecksau!!!!!" hingegen nicht, da diese Formulierung "einen Sachbezug zu einer Äußerung der Politikerin" hätte. Der Gesetzgeber versucht mit dem „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ der Lage Herr zu werden. Doch können Paragraphen das Problem lösen? Kritiker sagen: hier werden die Grundrechte in Gefahr gebracht, antidemokratische Strukturen gar gefördert!