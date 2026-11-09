Kultur
Marisol – Vergessener Superstar der Pop Art
1964 stehen Tausende für Marisol Escobars Ausstellungen Schlange. Heute ist der Superstar der Pop Art fast vergessen. Eine Spurensuche.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 19.12.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Von ihrer Wiederentdeckung in Rotterdam führt der Film zurück ins New York der 1960er Jahre. Er fragt, wie eine einst weltberühmte Künstlerin aus dem kulturellen Gedächtnis nahezu verschwinden konnte – und erzählt dabei auch die Geschichte der Pop Art neu.
Andy Warhol ist begeistert von Ihrer Kunst
Marisol Escobar gehört in den 1960er Jahren zu den schillerndsten Figuren der internationalen Kunstszene. Ihre monumentalen Holzskulpturen machen sie zum Publikumsmagneten, Andy Warhol holt sie in seine Filme, Magazine feiern sie als neues Gesicht der Pop Art. Am Höhepunkt ihrer Karriere zieht sie sich aus der Kunstwelt zurück – und verschwindet über Jahrzehnte nahezu aus der öffentlichen Wahrnehmung.
Ausgehend von den aktuellen großen europäischen Retrospektiven in Zürich, Rotterdam und Lissabon untersucht der Film, warum Marisol Escobar nach ihrem kometenhaften Aufstieg in Vergessenheit geraten konnte. Kuratorinnen, Kunsthistorikerinnen und die Künstlerin Sol Calero eröffnen neue Perspektiven auf Marisol Escobars Werk und zeigen, wie sie Themen wie Identität, Geschlechterrollen, Herkunft und Macht verhandelte – oft ihrer Zeit voraus.
Wie entsteht Kunstgeschichte?
Marisol Escobars Geschichte führt zu einer größeren Frage: Wer entscheidet darüber, wer Teil unseres kulturellen Gedächtnisses wird? Die Dokumentation erzählt von einer außergewöhnlichen Künstlerin – und davon, wie Kunstgeschichte entsteht, verschwindet und neu entdeckt wird.
Ein Film von Anna Pflüger und Lara Heinemann