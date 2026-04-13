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Das Bild zeigt eine Szene aus dem Musical "Maria Theresia - First Working Mom". Die Bühne ist prächtig dekoriert, mit großen, eleganten Kronleuchtern und einem opulenten Hintergrund, der an historische Architektur erinnert. In der Mitte der Szene stehen mehrere Darsteller. Eine Frau in einem blauen Kleid steht nahe einem Mann, der farbenfrohe Kleidung trägt. Sie scheinen sich anzusehen, während hinter ihnen weitere Darsteller in anspruchsvollen Kostümen und einer dramatischen Pose in Aktion sind. Im Hintergrund steht ein Mann in schwarzer Kleidung auf einer erhöhten Plattform. Die Beleuchtung ist intensiv und schafft eine dramatische Atmosphäre, mit bläulichen Lichtern, die auf die Bühne scheinen. Das Bild vermittelt eine dynamische und emotionale Stimmung, die das Thema des Musicals widerspiegelt, das sich mit dem Leben von Maria Theresia, einer herausragenden historischen Figur, befasst.

Kultur

Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

Mitreißende Lieder, kühne Sprünge und ein neuer Blick auf eine historische Ikone: In der Making-of-Dokumentation zu "Maria Theresia - First Working Mom" erleben Zuschauer hautnah, wie ein außergewöhnliches Musicalprojekt entsteht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.05.2026
06:10 - 06:40 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Die Produktion bringt das Leben der Habsburger Herrscherin auf die Bühne - kraftvoll, modern und überraschend aktuell.

Das Bild zeigt eine Szene aus einem Musical, das sich mit dem Leben von Maria Theresia beschäftigt. Im Vordergrund steht eine weibliche Figur, die eine opulente, mehrschichtige, blau-weiße Robe trägt. Der Unterteil der Robe besteht aus vielen Rüschen, die in verschiedenen Blau- und Grautönen gestaltet sind. Die Figur hat eine geflochtene Frisur und trägt eine auffällige Halskette. Ihr Gesichtsausdruck ist ernst und nachdenklich. Im Hintergrund sind dunkle Wände zu sehen, die mit eleganten, hochglänzenden Oberflächen und einem dezenten Lichtspiel akzentuiert sind. Einige Lichtquellen scheinen aus dem Hintergrund zu strahlen, was eine dramatische Atmosphäre schafft. Die Szene vermittelt ein Gefühl von Eleganz und Stärke, unterstreicht die historische Thematik des Musicals und reflektiert die Herausforderungen einer starken Frau in einer Machtposition.
Nienke Latten (Maria Theresia).
Quelle: VBW

Im Zentrum steht Maria Theresia als erste "Working Mom" Europas: Staatsoberhaupt, Mutter von 16 Kindern und politische Strategin im Korsett der Geschichte. Doch das Musical zeigt sie nicht nur als historische Figur, sondern als starke Frau, die zwischen Pflicht, Familie und Selbstbehauptung balanciert - ein Thema, das bis heute relevant ist.

Die Making-of-Doku begleitet das kreative Team hinter den Kulissen: von den ersten musikalischen Skizzen über die Proben bis hin zur Entwicklung des Bühnenbildes. Dabei wird deutlich: Dieses Musical ist nicht nur ein künstlerisches Experiment, sondern auch ein Statement - für weibliche Führungskraft, kreative Erneuerung und die Kraft der Bühne.

Ein Film von Heidelinde Neuburger-Dumancic.

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