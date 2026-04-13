Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

Nienke Latten (Maria Theresia).

Quelle: VBW

Im Zentrum steht Maria Theresia als erste "Working Mom" Europas: Staatsoberhaupt, Mutter von 16 Kindern und politische Strategin im Korsett der Geschichte. Doch das Musical zeigt sie nicht nur als historische Figur, sondern als starke Frau, die zwischen Pflicht, Familie und Selbstbehauptung balanciert - ein Thema, das bis heute relevant ist.



Die Making-of-Doku begleitet das kreative Team hinter den Kulissen: von den ersten musikalischen Skizzen über die Proben bis hin zur Entwicklung des Bühnenbildes. Dabei wird deutlich: Dieses Musical ist nicht nur ein künstlerisches Experiment, sondern auch ein Statement - für weibliche Führungskraft, kreative Erneuerung und die Kraft der Bühne.



Ein Film von Heidelinde Neuburger-Dumancic.