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Das Bild zeigt eine architektonische Fassade, auf die bunte Lichtprojektionen wirken. Diese Darstellung umfasst Gesichtsmerkmale und kunstvolle Muster, umgeben von Dunkelheit.

Kultur

Lichtspiele und Klangräume - 10 Jahre Klanglicht Festival

"Klanglicht" ist Österreichs größtes Licht- und Klangfestival, das alljährlich hunderttausende Menschen begeistert - der Schauplatz ist die steirische Landeshauptstadt Graz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.11.2026
11:25 - 11:55 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt eine große Menschenmenge, die sich um einen beleuchteten Uhrturm versammelt hat. Der Himmel ist dunkel und die Stadt im Hintergrund ist schwach erleuchtet. Smartphones werden gehalten.
Reverse by Yann Nguema.
Quelle: Klanglicht

Heimische und internationale Künstler bringen die öffentlichen Räume, Plätze und Gebäude der steirischen Landeshauptstadt zum Leuchten und Klingen. 2015 begann das Festival der BÜHNEN GRAZ mit einer einzigen Licht- und Klanginstallation an der Fassade des Grazer Opernhauses.

Mittlerweile ist das Festival zu einer Drei-Tages-Veranstaltung herangewachsen, bei der jeweils zehntausende Besucher in der gesamten Stadt unterwegs sind, um die beeindruckenden Lichtinstallationen an verschiedenen Plätzen zu bewundern.

Ein Film von Günter Schilhan.

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