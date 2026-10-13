Kultur
Lichtspiele und Klangräume - 10 Jahre Klanglicht Festival
"Klanglicht" ist Österreichs größtes Licht- und Klangfestival, das alljährlich hunderttausende Menschen begeistert - der Schauplatz ist die steirische Landeshauptstadt Graz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.11.2026
- 11:25 - 11:55 Uhr
Heimische und internationale Künstler bringen die öffentlichen Räume, Plätze und Gebäude der steirischen Landeshauptstadt zum Leuchten und Klingen. 2015 begann das Festival der BÜHNEN GRAZ mit einer einzigen Licht- und Klanginstallation an der Fassade des Grazer Opernhauses.
Mittlerweile ist das Festival zu einer Drei-Tages-Veranstaltung herangewachsen, bei der jeweils zehntausende Besucher in der gesamten Stadt unterwegs sind, um die beeindruckenden Lichtinstallationen an verschiedenen Plätzen zu bewundern.
Ein Film von Günter Schilhan.