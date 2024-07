Künstliche Musik - Die KI-Revolution im Pop

Thomas Foster zeigt, wie sich sein Arbeitsalltag radikal ändert.

Die Nachrichten aus dem Musikbusiness überstürzen sich: Ein neuer Beatles-Hit nach 50 Jahren! Eine vermeintliche Zusammenarbeit der Megastars Drake und The Weeknd! KI ist das große Thema in der Popwelt. Ein eingetippter Satz, ein Klick – und schon kann wirklich jeder und jede einen perfekt produzierten Song basteln! Der Salzburger Musikproduzent Thomas Foster ist begeistert von den neuen Möglichkeiten. Er produziert Musik und Jingles für Werbung und fürs Radio. Und in den Abendstunden bastelt er an Club-Hits für Ibiza, Marbella und Co. Andere Menschen braucht er dafür kaum noch: Dank KI kann er selbst Streichorchester und mehrstimmigen Gesang in seine Musik einarbeiten, ohne dafür jemanden anzuheuern. Programme wie Suno oder Udio machen dazu das Komponieren zum kreativen Blumenpflücken: Inspiration per Mausklick.