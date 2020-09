"Kreativ durch die Krise"

Die Corona-Krise stellt Künstler*innen weltweit vor unterschiedlichste Herausforderungen. Das international bekannte Alvin Ailey Dance Theater in New York darf nicht auftreten. Schaffen die Künstler es, ihren positiven Spirit auch virtuell zu verströmen? Wie gestalten die Profitänzer ihren Alltag? Wie geht es den zumeist afroamerikanischen Tänzern im US-amerikanischen Epizentrum der Epidemie? Immerhin ist diese Bevölkerungsgruppe mit am schlimmsten von Covid-19 betroffen.