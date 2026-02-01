Hauptnavigation

Die Vorhallen des Hohen Gerichts im Regierungsviertel entworfen von Le Corbusier und heute Unesco Weltkulturerbe. (Sektor 1)

Leben mit Le Corbusier in Chandigarh

28.02.2026
21:25 - 22:20 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Mit Chandigarh verwirklichte Le Corbusier eine seiner kühnsten Visionen: eine moderne Stadt, gebaut für eine neue Gesellschaft. Der Film «Kraft der Utopie» begleitet Bewohnerinnen und Bewohner und zeigt, wie sie heute mit dem architektonischen Erbe leben.

Die Dokumentation von Karin Bucher und Thomas Karrer führt mitten hinein in das Herz von Chandigarh – zwischen monumentalen Betonbauten, gelebtem Alltag und der Frage, was von der grossen Utopie geblieben ist. Interviews, Archivmaterial und Bilder zeichnen ein vielschichtiges Porträt einer Stadt, die bis heute polarisiert.

Anlässlich des 60. Todestages von Le Corbusier im Jahr 2025 wirft der Film auch einen kritischen Blick auf das Vermächtnis des Architekten: Wie aktuell sind seine Ideen heute noch? Und was können wir aus Chandigarh für die Städte der Zukunft lernen?

