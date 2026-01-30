Kultur
Klammerblues, Kuschelrock und Herzschmerz
Wer erinnert sich nicht an die Partys der Jugend? Anfangs wurde wild getanzt, doch der Abend erreichte seinen Höhepunkt, wenn der Klammerblues aufgelegt wurde . Eng umschlungen schwebten die frisch Verknallten zur melancholischen Stimmung von Rockballaden über die Tanzfläche. Die Songs treffen noch heute ins Herz. – 24 unvergessliche Rockballaden und die Geschichten dahinter: emotional, nostalgisch und mit Herzschmerz.
Denn wenn die harten Jungs und Mädels der Rockszene ihre verletzliche Seite zeigen, entstehen Hymnen, die Generationen verbinden. Klassiker wie "A Whiter Shade of Pale" von Procol Harum, "Hallelujah" von Leonard Cohen und "Nothing Else Matters" von Metallica prägen ebenso wie jüngere Hits, etwa "Ich lass für dich das Licht an" von Revolverheld.
Doch Rockballaden sind mehr als nur Kuschel-Soundtracks. Sie begleiten durch die Höhen und Tiefen des Lebens - und manchmal verstärken sie den Schmerz, um ihn voll auszukosten. Bei Songs wie "Nothing Compares 2 U" von Sinéad O'Connor oder "Wicked Game" von Chris Isaak bleibt kein Auge trocken. Der prominente Gast Marco Schreyl bringt es auf den Punkt: "Rockballaden sind wie gemacht fürs Heulen in den eigenen vier Wänden."
In einer emotionalen Zeitreise präsentieren und kommentieren prominente Gäste ihre ganz persönlichen Lieblingsrockballaden. Mit dabei sind Moderator Marco Schreyl, Schauspielerin Janine Kunze mit Ehemann Dirk Budach, die Schauspielerinnen Ann-Kathrin Kramer und Sonya Kraus, WDR "Frau TV"-Moderatorin Lisa Ortgies, RTL-Moderatorin Frauke Ludowig sowie die Kölschrocker Peter und Stephan Brings.
Auch das Schauspielerpaar Christine Sommer und Martin Brambach ist zu Gast - letzterer überraschte einst singend in "Nord Nord Mord" mit seiner Version von "Angie" der Rolling Stones, allerdings eher mit mäßigem Gesangstalent.