Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturdoku
  4. Karl Kraus - Die Macht des Wortes
Das Bild zeigt eine Person, die mit zwei Händen ein kleines, aufgeschlagenes Notizbuch hält. Die Person trägt weiße Handschuhe, um das Dokument zu schützen. Das Notizbuch hat einen leicht vergilbten Einband und enthält handschriftliche Notizen, die auf den Seiten sichtbar sind. Die Schrift ist teilweise unleserlich, und die Seiten scheinen im Laufe der Zeit leicht beschädigt oder verfärbt zu sein. Im Hintergrund sind verschwommen einige Möbel und weitere Dokumente zu erkennen, die darauf hindeuten, dass sich die Szene in einem Archiv oder einer Bibliothek befindet.

Kultur

Karl Kraus - Die Macht des Wortes

In einer Ära des Umbruchs und der Unsicherheit um 1900, in der etablierte Institutionen versagen, erhebt sich der scharfzüngige Kritiker, Medienmacher und Schriftsteller Karl Kraus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.11.2025
11:00 - 11:45 Uhr

Mehr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Er wendet sich gegen die vermeintlichen Wegweiser der Gesellschaft: die Zeitungen. Mit furchtloser Haltung und unerbittlicher Kritik entlarvt er die Presse als korrupt und opportunistisch.

Das Bild zeigt eine elegante Café-Umgebung. Ein Mann sitzt an einem Tisch und liest eine aufgeschlagene Zeitung. Er trägt eine Brille und ein helles Hemd unter einer dunkelblauen Jacke. Auf dem Tisch liegen weitere Zeitungen, und ein Glas Wasser steht bereit. Im Hintergrund sind andere Gäste sichtbar, darunter ein Mann, der alleine an einem Tisch sitzt. Die Wände des Cafés sind hell mit Spiegeln dekoriert, und es gibt mehrere funkelnde Kronleuchter, die für eine gehobene Atmosphäre sorgen. Der Raum wirkt gut beleuchtet und einladend.
Schreiben im Literaten-Café und geistiger Austausch mit Opponenten, Kollegen und Anhängern: Karl-Kraus-Experte Gerald Krieghofer hat sich mit der Arbeitsweise des großen Polemikers intensiv beschäftigt.
Quelle: DMGFilm

Die Dokumentation beleuchtet mehr als 150 Jahre nach seinem Geburtstag den Weg von Karl Kraus.

Und sie setzt sein Vermächtnis in Bezug zur modernen Medienlandschaft: Die Frage ist, wie aktuell Kraus' Gedanken heute angesichts von Desinformation, politischer Manipulation und Falschinformation sind.

Experten analysieren seine Medienkritik und stellen diese in den Kontext der aktuellen Nachrichtenlandschaft. Auch Karl Kraus' facettenreiche Persönlichkeit wird entfaltet: vom streitbaren Einzelgänger bis zum humorvollen Familienmenschen.

Eine Dokumentation von Franz Gruber.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.