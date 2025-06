Nun ist er am 19. Juni 2021 mit 96 Jahren in seinem Zuhause in Stans verstorben. Aus diesem Anlass wiederholt die «Sternstunde Kunst» den Dokumentarfilm «Karambolage – die Welt des Arnold Odermatt» von Gitta Gsell. In den 1990er-Jahren entdeckt Urs Odermatt das Werk seines Vaters; es lag verborgen in unzähligen Archivschachteln. Er gibt mehrere Fotobücher heraus, die in der Kunstwelt für Aufsehen sorgen. An der 49. Biennale 2001 in Venedig präsentierte Harald Szeemann das fotografische Werk des Nidwaldners. Aus dem bescheidenen Dorfpolizisten wurde ein Star der internationalen Fotokunst.