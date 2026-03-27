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Ein bunter, floraler Stoff

Kultur

Josef Frank - Stil & Blüten

Seine farbenfrohen Stoffdekors sind Designklassiker, werden heute noch in hoher Auflage gedruckt und wurden vielfach plagiiert. Seine Möbel sind zeitlos.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.04.2026
21:40 - 22:25 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Ein edler Schreibtisch an einem Fenster
Frank-Möbel in einer Botschaft
Quelle: ORF/Interspot.

Seine Bedeutung für den sozialen Wohnbau ist nicht hoch genug einzuschätzen. Vor 141 Jahren wurde Josef Frank in Baden bei Wien geboren.

1933 emigrierte er nach Schweden, Stockholm sollte seine Haupt-Wirkungsstätte werden. Bis heute legt die Firma Svenskt Tenn seine Entwürfe auf. Und Josef Franks Möbeldesigns sind heute in vielen schwedischen Botschaften auf der ganzen Welt sichtbar.

Josef Franks VIlla Beer in Wien
Josef Franks VIlla Beer in Wien
Quelle: Imago

Als eines seiner architektonischen Hauptwerke gilt die Villa Beer in Wien Hietzing.

Das Haus, in dem auch Marcel Prawy lebte, wurde nach jahrelangem Leerstand saniert und wurde im März 2026 als Museum eröffnet.

Regie: Rudolf Klingohr

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