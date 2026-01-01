Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturdoku
  4. Irvin Yalom – In die Sonne schauen
EIn Mann mit Hut sitzt auf einem Sessel im Garten und liest ein Buch.

Kultur

Irvin Yalom – In die Sonne schauen

Irvin Yaloms Fachbücher sind Klassiker. Mit seinen Romanen und Erzählungen landet er einen Bestseller nach dem anderen und erreicht eine Leserschaft auf der ganzen Welt. Die Dokumentation begleitet den erfolgreichen Psychiater und Psychotherapeuten sowie gefeierten Schriftsteller in seinem Alltag und Schaffensprozess, ermöglicht emotionale Momente und spannende Einblicke in das Leben des 1931 Geborenen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.01.2026
10:35 - 11:30 Uhr

Mehr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Als Therapeut kennt Irvin Yalom die Probleme der Menschen – und ist seiner Zeit voraus: Schon früh benutzt er das direkte Gespräch als diagnostisches Mittel. Mit seinem „Hier und Jetzt“-Ansatz konzentriert er sich auf die Beziehung zwischen ihm und seinen Patientinnen und Patienten und verhandelt stets die Themen Tod, Freiheit, Einsamkeit und Sinnhaftigkeit.

Die Liebe zur Literatur teilte Irvin Yalom mit seiner Frau Marilyn Yalom, selbst Autorin zahlreicher Bücher. Die beiden sind 75 Jahre lang ein Paar, inspirieren sich stets gegenseitig. 2019 stirbt Marilyn. Irvin und Marilyn schreiben ein Buch über den Tod und das Abschiednehmen. Irvin muss lernen, ohne Marilyn zu leben, fällt in eine tiefe Depression. Doch seit ein paar Monaten hat Irvin Yalom eine neue Frau an seiner Seite. Mit der deutschen Therapeutin Sakino Mathilde Sternberg ist er wieder glücklich. Gemeinsam schreiben sie ein Buch über ihre Kindheitstraumata. Es ist ein offener Dialog zwischen der Tochter eines Nazis und dem Sohn jüdischer Flüchtlinge.

In der Dokumentation blicken Irvin, seine Kinder sowie Weggefährten auf das ereignisreiche Leben von ihm und seiner Frau Marilyn zurück und bieten einen sehr persönlichen Blick auf das „Hier und Jetzt“.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.