Inseln im Regen - Sehnsucht nach den Färöern

„Der Tourismus zerstört das, was er sucht, indem er es findet“, schrieb der jüngst verstorbene Hans Magnus Enzensberger schon in den 1950er Jahren. Damals galt das für den Titisee, heute zeigt es sich in Venedig und Paris, in den Alpen, an der See und selbst in den entlegenen Regionen Nordeuropas.