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Frédéric Dupré, einer der bekanntesten Floristen Frankreichs, widmet sich der Textur von Pflanzen für seine hochkomplexen Blumeninstallationen.

Kultur

Im Rausch der Blumen

"Im Rausch der Blumen" sind Künstlerinnen und Künstler am Werk, die sich intensiv mit Farben, Textur und der Kunstgeschichte der Blumen beschäftigen. Diese Folge dreht sich um Frédéric Dupré, der zu den bekanntesten Floristen Frankreichs gehört.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.06.2026
11:20 - 11:45 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Frédéric Dupré, einer der bekanntesten Floristen Frankreichs, kreiert hochkomplexe Blumeninstallationen mit immer wieder neu entdeckten Pflanzen.

Seine Expertise gilt der Textur von Pflanzen. Dupré ist ständig auf der Suche nach neuen Pflanzen, die er für seine hochkomplexen Blumeninstallationen nutzen kann. Außerdem ist er begeisterter Lehrender und reist um die Welt, um den Nachwuchs der Floristik mit neuen Visionen in die Zukunft zu führen.

Einmal im Jahr lädt Dupré die besten Floristinnen und Floristen in das Schloss Chaumont-sur-Loire ein, um mit ihnen das historische Gebäude in ein rauschendes Blütenmeer zu verwandeln. So entstehen eindrucksvolle Installationen, die das Schloss in ein florales Märchen eintauchen lassen.

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