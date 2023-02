Im Ernst, Babyboomer? - Generationen im Konflikt

Auf der Straße, in der Familie, oder am Arbeitsplatz - mit den Generationen treffen dennoch unterschiedliche Werte aufeinander. Psychologe Rüdiger Maas macht einen wesentlichen Unterschied bei der Einstellung zur Arbeit aus. Viele Unternehmer berichteten etwa von „Quiet Quitting“ - Dienst nach Vorschrift: „Da sitzt dann eben der ältere Meister da, macht dann das Produkt fertig, während der Lehrling quasi schon weg ist.“ Den Jungen liegt ihre Work-Life-Balance am Herzen. Das stößt bei Älteren oft auf Unverständnis. Die 22-jährige Schweizerin Yaël Meier berät Unternehmen im Umgang mit der Gen Z. Sie weiß: Ihre Generation kann Forderungen stellen, denn sie ist klein, der Nachwuchs also knapp. Die Gen Z kann deshalb im Arbeitsleben einiges bewegen, in der Politik dagegen weniger.