Kultur
Hildegard Knef – Ich will alles
Aus sechs Jahrzehnten Archivmaterial komponiert die preisgekrönte Regisseurin Luzia Schmid ein eindringliches filmisches Porträt von Hildegard Knef.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2026
- 10:55 - 12:30 Uhr
In Interviews, Konzertauftritten und Passagen aus ihren autobiografischen Bestsellern reflektiert die Schauspielerin darin über Ruhm und Vergänglichkeit, über Liebe, Arbeit, Krankheit, über das Älterwerden im Showbusiness.
Sie wirkt gnadenlos offen und verwickelt sich doch in Widersprüche. Immer wieder durchziehen ihre gefeierten, sehr persönlichen Lieder den Film und spiegeln ihr Leben. So entsteht das vielschichtige Porträt einer Frau, die sich selbst nie schonte. In mehr als fünf Jahrzehnten schöpferischer Tätigkeit wurde sie zum Spiegel und Gegensatz ihrer Zeit. So ist es auch ein Film über Deutschland, über jene Gesellschaft, die "die Knef" immer wieder ablehnte und zugleich zu ihrem Star machte.
Bereits mit 20 Jahren wurde Hildegard Knef Teil der Öffentlichkeit - und nie wieder daraus entlassen. Ergänzt wird das Archivmaterial durch gezielte, rückblickende Einordnungen ihrer Tochter Christina und ihres letzten Ehemanns Paul von Schell. Nach der gefeierten Premiere auf der Berlinale wurde der Film ein großer Kinoerfolg. Das berührende Selbstporträt einer hochbegabten, ehrgeizigen, lakonisch-scharfsinnigen Frau, die der Welt vorführte, wie man Ruhm und Niederlagen überlebt.
Redaktionshinweis: Die Dokumentation "Hildegard Knef – Ich will alles" hat beim Prix Italia 2026 in der Kategorie "TV Performing Arts" den Hauptpreis gewonnen.