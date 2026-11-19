Sie wirkt gnadenlos offen und verwickelt sich doch in Widersprüche. Immer wieder durchziehen ihre gefeierten, sehr persönlichen Lieder den Film und spiegeln ihr Leben. So entsteht das vielschichtige Porträt einer Frau, die sich selbst nie schonte. In mehr als fünf Jahrzehnten schöpferischer Tätigkeit wurde sie zum Spiegel und Gegensatz ihrer Zeit. So ist es auch ein Film über Deutschland, über jene Gesellschaft, die "die Knef" immer wieder ablehnte und zugleich zu ihrem Star machte.