Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & Klischee

Erst seit den 1970er-Jahren dürfen auch Frauen mitspielen.

Quelle: Landesstudio Tirol

Die enge Beziehung zur Politik stärkt die Rolle der Blasmusik im Land, bringt ihr aber auch viel Kritik ein. Die Blasmusik wird zum Spielball der Mächtigen. Als Hitler an die Macht kam, wurden viele Kapellen Teil der "Volksgemeinschaft". Die Aufarbeitung danach war dürftig und gelang teilweise erst Jahrzehnte später. Die Blasmusik kann verbinden und gleichzeitig ausgrenzen. In den 1970er-Jahren wurden erstmals Frauen als spielende Mitglieder aufgenommen; heute verschwimmen Geschlechterklischees immer mehr.



Die Blasmusik bewahrt Traditionen, ohne sich vor der Zukunft zu verschließen. Moderne oder symphonische Klänge gehören mittlerweile genauso ins Repertoire wie Marsch und Polka. In der Dokumentation anlässlich des Jubiläums des Blasmusikverbandes blicken wir von den Jungmusikanten in Nauders zu den männlichen Marketendern ins Außerfern, besuchen Landeck-Perjen - die Wiege der modernen Blasmusik -, schauen zwei Schwestern über die Schulter, die sich in Mariatal das Kapellmeisteramt teilen, feiern beim Blasmusikpreis in Innsbruck und beim Bezirksmusikfest in Kössen mit. Historiker blicken zurück, und langjährige Mitglieder erzählen aus ihrem Musikantenleben. Was kann Blasmusik sein? Und was bedeutet es, ein Musikant zu sein?