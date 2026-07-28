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Das Bild zeigt einen Jungen, der ein Musikinstrument, vermutlich eine Tuba, hält. Er hat eine fröhliche Ausstrahlung und lächelt. Der Junge ist möglicherweise zwischen 8 und 12 Jahren alt und hat kurze, blonde Haare. Sein Gesicht ist von Sommersprossen übersät, und er trägt ein schwarzes T-Shirt. Er hält das Mundstück der Tuba in der Nähe seines Gesichts. Im Hintergrund sind unscharfe Silhouetten anderer Musikinstrumente und möglicherweise weiterer Personen zu erkennen, die ebenfalls Musikinstrumente spielen oder vorbereiten. Die Beleuchtung im Raum ist warm und freundlich. Das Bild vermittelt eine Stimmung der Vorfreude und des gemeinschaftlichen Musizierens.

Kultur

Hier spielt die Blasmusik - Tirol zwischen Klang & Klischee

In Tirol gibt es mehr Blasmusikkapellen als Gemeinden. Kein anderes Musikgenre durchdringt die Gesellschaft so wie die Blasmusik. Sie stiftet Identität, verbindet, ist wesentlicher Teil des Alltags.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.08.2026
05:40 - 06:20 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Diana Foidl geht der Frage nach, warum das so ist!

Es waren rührige Protagonisten, die 1925 - also genau vor 100 Jahren - den Tiroler Blasmusikverband gründeten. Damals hatten sich bereits viele Kapellen im ganzen Land formiert; nun gab es erstmals einen Dachverband, bei dem die Fäden zusammenliefen. Kriege, Politik, der Wandel in Gesellschaft und Musik und nicht zuletzt die Musikantinnen und Musikanten selbst prägten die Blasmusik und den Verband - bis heute.

Das Bild zeigt eine Gruppe von Musikern, die in traditioneller Tiroler Tracht auf einem Weg marschieren. Die Musikerinnen tragen lange, hellbraune Röcke und weiße Blusen mit dunklen Westen. Auf ihren Köpfen haben sie schwarze Hüte, die eine breite Krempe besitzen. Die Mehrheit der Musikerinnen hält Saxophone in den Händen, während einige auch andere Blasinstrumente wie Flöten tragen. Im Hintergrund sind Bäume zu sehen, und es scheint ein sonniger Tag zu sein, da die Sonne hell am Himmel scheint. Hinter den Musikern ist ein Gebäude mit weißen Wänden und einem Dach zu erkennen, das Anzeichen einer traditionellen Architektur aufweist. Die Szenerie vermittelt eine festliche Atmosphäre, die mit der Tiroler Kultur und der Blasmusiktradition verbunden ist.
Erst seit den 1970er-Jahren dürfen auch Frauen mitspielen.
Quelle: Landesstudio Tirol

Die enge Beziehung zur Politik stärkt die Rolle der Blasmusik im Land, bringt ihr aber auch viel Kritik ein. Die Blasmusik wird zum Spielball der Mächtigen. Als Hitler an die Macht kam, wurden viele Kapellen Teil der "Volksgemeinschaft". Die Aufarbeitung danach war dürftig und gelang teilweise erst Jahrzehnte später. Die Blasmusik kann verbinden und gleichzeitig ausgrenzen. In den 1970er-Jahren wurden erstmals Frauen als spielende Mitglieder aufgenommen; heute verschwimmen Geschlechterklischees immer mehr.

Die Blasmusik bewahrt Traditionen, ohne sich vor der Zukunft zu verschließen. Moderne oder symphonische Klänge gehören mittlerweile genauso ins Repertoire wie Marsch und Polka. In der Dokumentation anlässlich des Jubiläums des Blasmusikverbandes blicken wir von den Jungmusikanten in Nauders zu den männlichen Marketendern ins Außerfern, besuchen Landeck-Perjen - die Wiege der modernen Blasmusik -, schauen zwei Schwestern über die Schulter, die sich in Mariatal das Kapellmeisteramt teilen, feiern beim Blasmusikpreis in Innsbruck und beim Bezirksmusikfest in Kössen mit. Historiker blicken zurück, und langjährige Mitglieder erzählen aus ihrem Musikantenleben. Was kann Blasmusik sein? Und was bedeutet es, ein Musikant zu sein?

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