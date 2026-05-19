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Das Bild zeigt einen Mann, der auf dem Boden sitzt und ein Buch in der Hand hält. Er trägt eine schwarze Lederjacke, ein schwarzes T-Shirt und eine graue Hose. Auf seinem Kopf hat er einen breiten, hellen Hut, und er trägt eine Sonnenbrille. Der Mann weist eine kommunikative Gestik auf, während er mit einer Hand auf das Buch zeigt. Im Hintergrund sind mehrere stilisierte Karussellpferde sichtbar, die auf einem Karussell montiert sind. Die Pferde sind lackiert, einige sind weiß und andere haben braune Sättel. Der Ort scheint ein Vergnügungspark oder ein Freizeitbereich zu sein, da Bäume und andere Landelemente im Hintergrund zu sehen sind. Es gibt auch eine Straße oder einen Weg, der hinter dem Karussell verläuft. Das Licht ist hell, was auf einen sonnigen Tag hindeutet.

Kultur

H. C. Artmann - Freibeuter der Sprache

Hans Carl Artmann (1921 - 2000) war ein begnadeter literarischer Gaukler, Verkleidungskünstler und Fallensteller.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.06.2026
10:10 - 10:55 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt einen älteren Mann, der in einem Café sitzt. Er hat graue Haare und einen Schnurrbart. Er trägt einen schwarzen Mantel und einen hellen Pullover darunter. Seine Hände sind sichtbar, während er etwas in der linken Hand hält. Im Hintergrund sind die charakteristischen Möbel eines Cafés zu sehen, einschließlich geflochtener Stühle und runder Tische. Die Beleuchtung ist warm und einladend, mit mehreren pendelnden Lampen, die an der Decke befestigt sind. Durch die Fenster sind verschwommene äußere Ansichten der Stadt zu erkennen, einschließlich Pflanzen und Passanten.
HC Artmann in Paris 1991.
Quelle: ORF

Der Film "Freibeuter der Sprache" wird den Menschen, Partner und Kollegen Artmann, sowie sein Werk und dessen Wirkung gegenwärtig machen. Mit 20 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, zwei Mal desertierte er, was ihm eine Verurteilung zu zwölf Jahren Zuchthaus einbrachte.

Seine Abneigung gegen alles Autoritäre floss auch in seine Literatur ein. 1947 veröffentlichte er erste Gedichte, 1958 gelingt ihm mit dem Dialektgedichtband "med ana schwaozzn dintn" ein Sensationserfolg.

Das Bild zeigt eine Innenansicht des Wiener Literaturmuseums. Im oberen Bereich ist das Wort "hosnrosnbaa" in großen, bunten Buchstaben zu sehen. Darunter befinden sich mehrere Rahmen mit verschiedenen Informationen und Bildern. Ein auffälliges Element ist ein Plakat, das den Titel "Die Verbesserung von Mitteleuropa" von Oswald Wiener zeigt, daneben eine weitere Darstellung. Im Hintergrund erkennt man eine Holzwand mit Regalbrettern, die einige Ausstellungsstücke und Informationsblätter beherbergen. Zudem ist ein Notausgangsschild sichtbar. Die gesamte Atmosphäre vermittelt einen literarischen und kulturellen Eindruck, passend zur Thematik des Museums.
Wiener Literaturmuseum.
Quelle: RAUM.FILM

Artmann lässt Visitenkarten drucken, auf denen er sich als "churfürstl. sylbenstecher" ausweist. Berühmtheit erlangte auch seine "Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes", in der er erklärt, dass man Dichter sein kann, ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben."

1997 wird ihm mit dem Büchner-Preis eine der höchsten literarischen Auszeichnungen zuteil, was er mit den Worten quittiert: Zu spät!"

Regie: Gustav W. Trampitsch

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