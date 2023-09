Gott für Anfänger - Wie ich versuchte, den Glauben zu verstehen

Er konfrontiert seine Gesprächspartner*innen mit allem, was er am Glauben auszusetzen hat - und er versucht zu verstehen: Wie kann eine überzeugte Feministin einer Religion anhängen, in deren Schriften es vor Frauenfeindlichkeit nur so strotzt? Wie kann ein Astrophysiker an die Größe Gottes glauben, wenn er ihn mit seiner Forschung doch immer weiter wegerklärt?