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Standbild: Glaskugeln, Strohsterne und Lametta - Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks

Kultur

Glaskugeln, Strohsterne und Lametta - Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks

Ein festlich geschmückter Christbaum ist eine vielgeliebte Weihnachtstradition, auf die nur wenige verzichten wollen. Doch auch beim Christbaumschmuck gibt es regionale Besonderheiten.

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Weihnachtlich geschmückt werden die Bäume seit dem frühen 19. Jahrhundert. Anita Lackenberger zeigt uns Glaskugeln und Glasvögel aus Tschechien, gedrechselte Holzkugeln aus der Schweiz sowie geschnitzte aus Südtirol, aber auch essbaren Christbaumschmuck wie etwa die bayrischen "Springerle".

Strohsterne
Strohsterne
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Für die Holzkugeln wird heimisches Holz verwendet, und es braucht große Erfahrung, Holz-Christbaum-Kugeln individuell herzustellen.

Die kulinarischen Köstlichkeiten werden ebenso kunstvoll von Hand gefertigt und z.B. Lebkuchen-Herzen liebevoll mit Zuckerguss verziert, bevor sie ihren Platz auf einem Christbaum-Zweig finden.

Ein festlich geschmückter Christbaum ist eine vielgeliebte Weihnachtstradition
Ein festlich geschmückter Christbaum ist eine vielgeliebte Weihnachtstradition
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Honigwachs ist ein weiteres Material, aus dem sich schöner Behang herstellen lässt. Gerne wird es noch mit Goldglitzer und Goldstaub veredelt.

Weihnachten ist die Zeit, Träume wahr werden zu lassen: Kinderträume nach einem Paradies-Baum, der ein Christbaum ist - und allzu oft ist ein schöner Christbaum auch ein Traum der Erwachsenen, den sie sich jedes Jahr aufs Neue erfüllen können.

Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.

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