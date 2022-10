Die Jahre der "Alternativlosigkeit" sind vorbei, die Zeit ist jetzt: Wer wollen wir sein? Wie vielfältig wollen wir lieben? Wie wollen wir Politik gestalten? Über diese Fragen wird 2022 in Deutschland so leidenschaftlich gerungen, gestritten und geschrieben wie lange nicht - angeführt durch eine junge Generation, die Zukunft gestalten will und dabei umkämpfte Themen wie Zugehörigkeit, politische Teilhabe, radikale Klimaziele, aber auch Liebe und Begehren nicht scheut. Was trennt sie dabei, was verbindet sie? Welche Werte sind ihr Motor? Und welche richtungsweisenden Themen und Argumente setzen sie mit Blick auf ihre Zukunft?