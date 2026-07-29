Kultur
Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay (1/3)
Hippiekind goes Rap - Teil 1 der dreiteiligen Serie. Mit unverwechselbarem Stil, Style und Stimme beherrscht Jan Delay Genres wie Funk, Reggae, Soul und Rock und wurde mit seinem Sound und seinen Texten zu einem der einflussreichsten Musiker.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.08.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die dreiteilige Serie zeigt seinen Aufstieg aus der Hamburger Hip-Hop-Szene mit der legendären Gruppe Absolute Beginner bis hin zu seinem Erfolg als Solokünstler und innovativer Liveact.
Durch Interviews mit Weggefährten und Musikexperten werden nicht nur Jan Delays künstlerischen Erfolge, sondern auch persönliche Herausforderungen und die ständige Weiterentwicklung seines Sounds beleuchtet. Diese Hommage an einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands offenbart, wie Jan Delay es geschafft hat, musikalische Grenzen zu sprengen und dabei stets seiner Vision treu zu bleiben.