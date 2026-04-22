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Das Bild zeigt eine Szene aus dem Musical "Follies", das an der Wiener Volksoper aufgeführt wird. Im Vordergrund stehen zwei Figuren auf der Bühne. Die Frau trägt einen weißen, eleganten Hosenanzug mit einem taillierten Schnitt und hat eine goldene Tasche in der Hand. Ihr kurzes, gewelltes Haar ist hellblond. Sie hat einen nachdenklichen Ausdruck und schaut leicht zur Seite. Im Hintergrund steht ein Mann, der in einem dunklen Anzug mit einer gestreiften Krawatte gekleidet ist. Er hat die Hände in die Taschen gesteckt und blickt ernst auf eine transparente, strukturelle Kulisse. Diese Kulisse zeigt mehrere ringförmige Lichtinstallationen, die teilweise beleuchtet sind und einen nostalgischen Eindruck vermitteln. Der Gesamteindruck des Bildes strahlt eine gewisse Melancholie und Dramatik aus, passend zur Thematik des Musicals, das sich mit Erinnerungen und der Vergänglichkeit von Träumen befasst.

Kultur

Follies - Hinter den Kulissen der Wiener Volksoper

1971 in New York uraufgeführt und mit sieben Tony Awards ausgezeichnet, steht "Follies" am Anfang von Stephen Sondheims 20-jähriger Haupt-Schaffensperiode.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.05.2026
01:00 - 01:25 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt eine Szene aus dem Musical "Follies". Im Mittelpunkt sind vier Personen, die auf einer dunklen Bühne sitzen. Die Bühne ist mit kreisförmigen Podesten ausgestattet, und es gibt mehrere große, runde Spiegelrahmen, die von Lampen umgeben sind und Licht reflektieren. Diese Lichter sind ausgeschaltet und erzeugen eine stimmungsvolle, dunkle Atmosphäre. Die Personen sind wie folgt angeordnet: 1. **Vorne links**: Eine Frau mit lockigen, dunklen Haaren und einem schwarzen Kleid, die sich an einen Mann anlehnt. 2. **Vorne Mitte**: Ein Mann mit grauen Haaren, der in einem blauen Hemd und einer gestreiften Krawatte gekleidet ist, wirkt nachdenklich, während er die Arme um die Oberschenkel gelegt hat. 3. **Hinten rechts**: Eine weitere Frau mit dunklen, kurzen Haaren und einem floralen Oberteil, die sich an den hinteren Mann lehnt. 4. **Hinten links**: Ein junger Mann mit kurzen, etwas unordentlichen Haaren, der in einem braunen Oberteil und einer Jeans sitzt. Die gesamte Szene vermittelt eine melancholische Stimmung, die sowohl Nostalgie als auch Verbundenheit zwischen den Charakteren ausdrückt.
Juliette Khalil (Junge Sally), Drew Sarich (Benjamin Stone), Ruth Brauer-Kvam (Sally Durant Plummer), Oliver Liebl (Junger Ben)
Quelle: Volksoper Wien

Sondheim taucht darin in die Welt der Revuen der 1920er bis 1940er-Jahre ein und erzählt eine Geschichte zwischen Nostalgie und harter Lebensrealität, die sich ausgehend vom Wiedersehen einiger - mittlerweile um Jahrzehnte gealterter - Revue-Girls entfaltet.

An der Wiener Volksoper wird der Musical-Klassiker, für den Sondheim einige seiner bekanntesten Songs, wie "I'm Still Here", "Broadway Baby" oder "Losing My Mind", komponiert hat, nun im April 2025 von Regisseur Martin G. Berger erstmals in Österreich auf die Bühne gebracht. Edith Hisch begleitet das hochkarätige Ensemble - angeführt von Bettina Mönch, Ruth Brauer-Kvam, Drew Sarich, Peter Lesiak und Sona MacDonald - bei den Proben und gibt Einblicke hinter die Kulissen der Wiener Volksoper.

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