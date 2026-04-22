Follies - Hinter den Kulissen der Wiener Volksoper

Juliette Khalil (Junge Sally), Drew Sarich (Benjamin Stone), Ruth Brauer-Kvam (Sally Durant Plummer), Oliver Liebl (Junger Ben)

Quelle: Volksoper Wien

Sondheim taucht darin in die Welt der Revuen der 1920er bis 1940er-Jahre ein und erzählt eine Geschichte zwischen Nostalgie und harter Lebensrealität, die sich ausgehend vom Wiedersehen einiger - mittlerweile um Jahrzehnte gealterter - Revue-Girls entfaltet.



An der Wiener Volksoper wird der Musical-Klassiker, für den Sondheim einige seiner bekanntesten Songs, wie "I'm Still Here", "Broadway Baby" oder "Losing My Mind", komponiert hat, nun im April 2025 von Regisseur Martin G. Berger erstmals in Österreich auf die Bühne gebracht. Edith Hisch begleitet das hochkarätige Ensemble - angeführt von Bettina Mönch, Ruth Brauer-Kvam, Drew Sarich, Peter Lesiak und Sona MacDonald - bei den Proben und gibt Einblicke hinter die Kulissen der Wiener Volksoper.