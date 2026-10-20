Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturdoku
  4. Ephraim Kishon (nicht nur) für Österreicher
Das Bild zeigt eine 100-Euroschein-Grafik mit dem Porträt von Ephraim Kishon. Der Schein ist gefaltet und liegt auf einer dunklen Oberfläche. Im Hintergrund sind feine grafische Elemente zu erkennen.

Kultur

Ephraim Kishon (nicht nur) für Österreicher

Ephraim Kishons letztes Buch trug den Titel: "Kishon für Österreicher - und alle, die es gerne wären" - der Schlusspunkt seiner jahrzehntelangen besonderen Beziehung zu Österreich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
21:55 - 22:40 Uhr

Mehr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Der Holocaustüberlebende, gebürtige Ungar und spätere Israeli feierte ausgerechnet im deutschen Sprachraum seine größten Erfolge. Nicht zuletzt aufgrund der Übersetzungen des Wiener Schriftstellers Friedrich Torberg, der seinen Büchern einen unverwechselbaren Ton gab.

Millionenfach verkauft

Das Bild zeigt ein Bücherregal mit mehreren Exemplaren von Ephraim Kishons Werken. In einem Rahmen steht ein Foto eines Mannes mit Brille und grauen Haaren, der entspannt lächelt.
Ephraim Kishon – Fast jeder hatte seine Bücher im Regal.
Quelle: POPUP TV

Ephraim Kishon war einer der erfolgreichsten Autoren seiner Zeit. Seine Bücher wurden millionenfach gelesen, seine Theaterstücke auf Bühnen in aller Welt gespielt, seine Filme, für die er Drehbuch schrieb und Regie führte, wurden internationale Erfolge.

Vor allem im deutschsprachigen Raum entwickelte sich eine außergewöhnliche Beziehung zwischen Kishon und seinem Publikum: Von rund 43 Millionen weltweit verkauften Büchern entfielen mehr als 30 Millionen auf deutschsprachige Ausgaben. Doch wie wurde ausgerechnet ein Holocaustüberlebender in den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren zu einem der beliebtesten Autoren in Deutschland und Österreich?

Vielleicht, weil Kishon von Menschen erzählte, die seinem Publikum erstaunlich vertraut waren. Seine Figuren kämpfen mit Bürokraten und Behörden, mit Waschmaschinen, Kindern, Ehepartnern und den kleinen Katastrophen des Alltags.

Vertraute Lebenswelten - mit Humor erzählt

Das Bild zeigt eine Büste eines Mannes mit einer Lorbeerkrone aus Pflanzen. Die Büste steht auf einem Tisch in einem Raum mit weiteren Bildern und Möbeln im Hintergrund.
Büste von Ephraim Kishon.
Quelle: POPUP TV

Israel erscheint bei ihm nicht als abstrakter politischer Schauplatz, sondern als Lebenswelt ganz normaler Menschen - mit all ihren Schwächen, Absurditäten und liebenswerten Eigenheiten. Über dieses Israel konnte und durfte man lachen. Gerade im komplizierten Verhältnis zwischen Israel, Deutschland und Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg bekam dieser Humor eine besondere Bedeutung. Kishons Geschichten ermöglichten eine Form der Annäherung, die ohne Pathos auskam.

Seine Satiren waren leicht, pointiert und selten bösartig - und gerade darin lag ihre Kraft. Eine zentrale Rolle für Kishons Erfolg im deutschen Sprachraum spielte der Wiener Schriftsteller Friedrich Torberg. Er übertrug Kishons Texte nicht einfach nur ins Deutsche, sondern gab ihnen einen unverwechselbaren Ton. Torberg selbst war überzeugt, den "israelischen Humor" Kishons in einen "jüdischen Humor" übertragen zu haben, der insbesondere in Österreich und Deutschland verstanden wurde.

Besondere Beziehung zu Friedrich Torberg - und zu Österreich

Aus der Zusammenarbeit entstand eine außergewöhnliche literarische Beziehung - und eine Freundschaft, in der nach gemeinsamen Lesungen ebenso leidenschaftlich über Literatur wie über den Sinn und Unsinn der Welt diskutiert wurde.

Als Ephraim Kishon am 29. Jänner 2005 in seinem Haus im schweizerischen Appenzell starb, arbeitete er noch mit großer Begeisterung an einem Buch, dessen Titel diese besondere Beziehung auf den Punkt brachte: "Kishon für Österreicher - und alle, die es gerne wären".

Genau hier setzt die Dokumentation von Gabriele Flossmann an. Sie erzählt Leben, Werk und Wirkung Ephraim Kishons bewusst auch aus österreichischer Perspektive - und geht zugleich der Frage nach, warum sein Humor bis heute funktioniert. Ein Film über einen großen Satiriker, einen europäischen Lebensweg und die besondere Beziehung zwischen Ephraim Kishon und Österreich - und über die Frage, warum wir mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod noch immer über dieselben menschlichen Schwächen lachen können.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.