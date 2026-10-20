Ephraim Kishon (nicht nur) für Österreicher

Aus der Zusammenarbeit entstand eine außergewöhnliche literarische Beziehung - und eine Freundschaft, in der nach gemeinsamen Lesungen ebenso leidenschaftlich über Literatur wie über den Sinn und Unsinn der Welt diskutiert wurde.



Als Ephraim Kishon am 29. Jänner 2005 in seinem Haus im schweizerischen Appenzell starb, arbeitete er noch mit großer Begeisterung an einem Buch, dessen Titel diese besondere Beziehung auf den Punkt brachte: "Kishon für Österreicher - und alle, die es gerne wären".



Genau hier setzt die Dokumentation von Gabriele Flossmann an. Sie erzählt Leben, Werk und Wirkung Ephraim Kishons bewusst auch aus österreichischer Perspektive - und geht zugleich der Frage nach, warum sein Humor bis heute funktioniert. Ein Film über einen großen Satiriker, einen europäischen Lebensweg und die besondere Beziehung zwischen Ephraim Kishon und Österreich - und über die Frage, warum wir mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod noch immer über dieselben menschlichen Schwächen lachen können.