Kultur
Emmanuel Tjeknavorian - Ein Musikerleben
1995 in Wien als Sohn einer Pianistin und eines Dirigenten in eine Musikerfamilie geboren, erhielt Emmanuel Tjeknavorian ab dem Alter von fünf Jahren Geigenunterricht und trat schon als siebenjähriger das erste Mal öffentlich mit Orchester auf.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.01.2026
- 22:40 - 23:25 Uhr
Der Film begleitet den jungen Musiker sehr persönlich und exklusiv auf seinem Werdegang - vom Shootingstar als Geiger, der durch die Welt reist und eine Konzerthalle nach der nächsten für sich erobert, über den ganz privaten, philosophierenden und vor Energie und neuen Ideen strotzenden jungen Mann, der am erfolgreichen Beginn seiner zweiten Karriere als Dirigent steht.
Ein Film von Barbara Weissenbeck