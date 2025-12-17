Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen jungen Mann, der dirigiert. Er hat lockige, braune Haare und einen dünnen Bart. Der Mann trägt ein dunkelblaues Hemd mit langen Ärmeln und scheint sich stark auf die Musik zu konzentrieren. Er hebt einen Arm und hält einen Dirigentenstock in der anderen Hand. Der Hintergrund ist unscharf, zeigt aber eine akustisch gestaltete Wand, die aus mehreren großen, rechteckigen Paneelen besteht und in neutralen Farben gehalten ist, vermutlich in einem Konzertsaal. Die Atmosphäre wirkt professionell und aufmerksam.

Emmanuel Tjeknavorian - Ein Musikerleben

1995 in Wien als Sohn einer Pianistin und eines Dirigenten in eine Musikerfamilie geboren, erhielt Emmanuel Tjeknavorian ab dem Alter von fünf Jahren Geigenunterricht und trat schon als siebenjähriger das erste Mal öffentlich mit Orchester auf.

17.01.2026
22:40 - 23:25 Uhr

Das Bild zeigt eine Konzerthalle während eines Aufführung. Im Vordergrund ist ein junger Mann, der eine Violine spielt. Er trägt ein schwarzes Sakko und hat lockiges, braunes Haar. Seine Mimik wirkt konzentriert und leidenschaftlich. Hinter ihm steht ein Dirigent, der mit erhobenen Händen die Musiker anleitet. Auch er trägt ein schwarzes Outfit. Im Hintergrund sind weitere Orchestermusiker und Instrumente sichtbar, die jedoch weniger detailliert zu erkennen sind. Die Kulisse der Bühne ist in dunklen, warmen Farbtönen gehalten, mit einem hölzernen Hintergrund, der der Atmosphäre eine intime und künstlerische Note verleiht. Notenblätter liegen auf einem Notenständer vor dem Violinisten. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Dynamik und musikalischer Intensität.
Emmanuel Tjeknavorian im Konzert mit dem Dirigenten Ivor Bolton.
Quelle: Filmwerkstatt Wien

Der Film begleitet den jungen Musiker sehr persönlich und exklusiv auf seinem Werdegang - vom Shootingstar als Geiger, der durch die Welt reist und eine Konzerthalle nach der nächsten für sich erobert, über den ganz privaten, philosophierenden und vor Energie und neuen Ideen strotzenden jungen Mann, der am erfolgreichen Beginn seiner zweiten Karriere als Dirigent steht.

Ein Film von Barbara Weissenbeck

