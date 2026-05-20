Kultur
Eine Stimme im Wandel - Countertenor Alois Mühlbacher
Das filmische Portrait begleitet die künstlerische Reise des außergewöhnlichen Countertenors Alois Mühlbacher, die auf den internationale Bühnen Erfolge feiert.
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Seine aktuellen Engagements in Bayreuth, Paris und am Theater an der Wien bieten die Gelegenheit zu einer berührenden Künstlerstudie, die im wahrsten Sinne "aufhorchen" lässt!
Schon mit seinem Debutalbum "Unerhört!" hat er - damals gerade 11 Jahre alt - Furore gemacht. Wie gelang es dem Vollblutsänger mit den hohen Erwartungen an seine berufliche Zukunft, dem Stimmbruch und dem Wandel vom Wunderkind zum Profisänger fertig zu werden?
Die Aufnahmen dokumentieren das Einfühlungsvermögen eines Countertenors, der klassische Barockmusik, zeitgenössische Opern und innovative Inszenierungen miteinander verbindet - und sich dabei seine kindliche Begeisterung für das Singen erhalten hat.
Regie: Manfred Corrine