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Ein junger Mann blickt durch ein Glasscheibe

Kultur

Eine Stimme im Wandel - Countertenor Alois Mühlbacher

Das filmische Portrait begleitet die künstlerische Reise des außergewöhnlichen Countertenors Alois Mühlbacher, die auf den internationale Bühnen Erfolge feiert.

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Seine aktuellen Engagements in Bayreuth, Paris und am Theater an der Wien bieten die Gelegenheit zu einer berührenden Künstlerstudie, die im wahrsten Sinne "aufhorchen" lässt!

Ein älterer Mann sitzt an einem Flügel, ein jüngerer steht neben ihm, gemeinsam schauen sie auf die Noten.
Franz Farnberger, Alois Mühlbacher
Quelle: ORF/mrc-film/St-Florianer-Sängerknaben

Schon mit seinem Debutalbum "Unerhört!" hat er - damals gerade 11 Jahre alt - Furore gemacht. Wie gelang es dem Vollblutsänger mit den hohen Erwartungen an seine berufliche Zukunft, dem Stimmbruch und dem Wandel vom Wunderkind zum Profisänger fertig zu werden?

Die Aufnahmen dokumentieren das Einfühlungsvermögen eines Countertenors, der klassische Barockmusik, zeitgenössische Opern und innovative Inszenierungen miteinander verbindet - und sich dabei seine kindliche Begeisterung für das Singen erhalten hat.

Regie: Manfred Corrine

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