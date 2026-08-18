Kultur
Ein Hoch auf Harnoncourt!
Am 5. März 2016 starb Nikolaus Harnoncourt. In dieser Sendung widmen wir dem großen österreichischen Dirigenten eine Hommage.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2026
- 10:15 - 11:30 Uhr
Nikolaus Harnoncourt hat die Musikwelt geprägt und ist als Mensch und Musiker bis heute unvergessen. Barbara Rett präsentiert musikalische Höhepunkte aus seiner Laufbahn: von Mozart bis Gershwin, von der Oper bis zum Neujahrskonzert!
Dazu erzählen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Harnoncourts Bedeutung für ihr Schaffen und ihr Leben.