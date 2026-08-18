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Das Bild zeigt einen älteren Mann, der lebhaft mit seinen Händen gestikuliert. Er trägt ein schlichtes, helles Hemd und eine Brille. Sein Gesichtsausdruck ist intensiv und engagiert, was darauf hindeutet, dass er sich in einer leidenschaftlichen Diskussion oder Anleitung befindet. Im Hintergrund sind unscharf mehrere Personen zu sehen, die anscheinend Teil eines Orchesters sind, da einige von ihnen Musikinstrumente wie Geigen halten. Die Umgebung wirkt wie ein Probenraum, ausgestattet mit verschiedenen Musik- und Aufnahmeelementen. Das Bild ist Teil einer Hommage an Nikolaus Harnoncourt, einen bedeutenden österreichischen Dirigenten, der die Musikwelt geprägt hat.

Kultur

Ein Hoch auf Harnoncourt!

Am 5. März 2016 starb Nikolaus Harnoncourt. In dieser Sendung widmen wir dem großen österreichischen Dirigenten eine Hommage.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.09.2026
10:15 - 11:30 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Nikolaus Harnoncourt hat die Musikwelt geprägt und ist als Mensch und Musiker bis heute unvergessen. Barbara Rett präsentiert musikalische Höhepunkte aus seiner Laufbahn: von Mozart bis Gershwin, von der Oper bis zum Neujahrskonzert!

Dazu erzählen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Harnoncourts Bedeutung für ihr Schaffen und ihr Leben.

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