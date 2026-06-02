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Das Bild zeigt den Innenraum der Wiener Staatsoper. Im Vordergrund sind rote gepolsterte Sitzplätze sichtbar, die in einem leicht geschwungenen Muster angeordnet sind. Über den Sitzplätzen befinden sich Balkone, die mit goldenen Verzierungen und rot-beige gestreiften Vorhängen dekoriert sind. An den Wänden sind mehrere Wandleuchten angebracht, die ein warmes Licht abgeben. In der Mitte des Bildes ist die Bühne zu sehen, die dunkel und leer ist. Im Hintergrund des Bühnenszenarios sind technische Elemente und ein Teil des Bühnenbildes sichtbar, das eine architektonische Struktur zeigt. Die gesamte Atmosphäre des Raumes vermittelt ein Gefühl von Eleganz und Tradition. Darüber hinaus kann man die Bühne in ihrer Vorbereitungsphase erkennen, da einige Techniker im Hintergrund zu sehen sind. Der Raum wirkt groß und offen, gekennzeichnet durch hohe Decken und aufwendig gestaltete Elemente.

Kultur

Die Staatsoper - Weltbühne für Österreich

So richtig frei war Österreich 1955 erst, als am 5. November 1955 die Oper wieder ihren Spielbetrieb im Haus am Ring aufnahm.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.07.2026
12:05 - 13:00 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt eine Szene im Inneren der Wiener Staatsoper. Im Vordergrund sind mehrere Menschen zu sehen, die sich verbeugen. Die Personen tragen unterschiedliche Kleidung; einige haben Karomuster, andere Streifen oder einfarbige Oberteile. Die Haltung der Menschen deutet auf einen Abschlussapplaus hin, wahrscheinlich nach einer Aufführung. Im Hintergrund sind die Stufen und Sitzreihen des Zuschauerraums sichtbar, die von der Bühne aus betrachtet werden. Das Licht stammt von Scheinwerfern, die eine warme Atmosphäre schaffen. Einige Lichter sind entlang der Seiten sichtbar. Der Boden der Bühne ist unregelmäßig und scheint mit Resten von Bühnenmaterial bedeckt zu sein. Die Gesamtstimmung des Bildes ist feierlich, und die Umgebung signalisiert, dass die Szene Teil eines kulturellen Ereignisses ist.
Staatsoper, Schlussapplaus „Verkaufte Braut“.
Quelle: ORF

Die Dokumentation "Die Staatsoper - Weltbühne für Österreich" stellt sich der Frage, warum ausgerechnet die Staatsoper für die Bildung der österreichischen Identität - über verschiedene politische Systeme hinweg - so prägend werden konnte. Im Moment ihrer Eröffnung 1869 schien niemand mit dem neuen Gebäude glücklich, hatte Österreich seine politische Stellung eingebüßt.

Dennoch wusste sich Österreich über den Betrieb dieser neuen Oper als Kulturgroßmacht zu positionieren konnte. Über alle Zeitbrüche hinweg, 1918 oder auch 1945, diente die Oper als Rückgriff, die Idee von Österreich wieder zu finden.

Das Bild zeigt den Innenraum der Wiener Staatsoper aus der Perspektive der Bühne. Im Vordergrund sind Sitzplätze für das Orchester zu sehen, die in einer Reihe angeordnet sind und teilweise mit Notenständern ausgestattet sind. Hinter den Orchestermusikern erstreckt sich ein großer Zuschauerraum mit roten Samtsitzen, die in geschwungenen Reihen angeordnet sind. Es gibt mehrere Ranglogen, die sich über den gesamten Saal verteilen. Die Wände sind in einem eleganten, hellen Farbton gestaltet und sind mit goldenen Lampen beleuchtet, die eine warme Atmosphäre schaffen. Direkt über dem Zuschauerraum befindet sich eine große, runde Deckenleuchte, die das gesamte Bild beleuchtet. Die Architektur des Raumes ist geschwungen und vermittelt ein Gefühl von Größe und Pracht. Der gesamte Innenraum strahlt einen historischen Charme aus. Das Bild ist in warmen Farben gehalten, was die elegante und festliche Stimmung des Ortes unterstreicht.
Staatsoper, Innenraum von der Bühne aus.
Quelle: ORF

Ebenso von eigenen Mitverantwortungen abzulenken. Erich Boltensterns Innenraum der Oper wurde zum Ausdruck eines ewig gültigen Österreich-Verständnisses, hätte aber auch anders aussehen können, wie die Dokumentation verdeutlicht.

Wer Österreich verstehen will, darf mit dieser Doku ins Getriebe dieser Institution schauen, in der sich heute internationale Stars die Klinke in die Hand geben - und selbst oft verwundert sind, dass sich ein ganzes Land mit dieser Institution identifiziert.

Regie: Alexandra Venier
Buch: Gerald Heidegger und A. Venier

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