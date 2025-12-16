Hauptnavigation

Das Bild zeigt die Fassade der Akademie der bildenden Künste in Wien. Es handelt sich um ein imposantes Gebäude mit mehreren Stockwerken, das von Säulen und Statuen geschmückt ist. Die Statuen sind auf Balustraden platziert und befinden sich auf beiden Seiten des Eingangsbereichs. Die Fassade weist aufwendig gestaltete Elemente wie Fenster, Verzierungen und Reliefs auf, die das architektonische Gesamtbild prägen. Es sind mehrere Banner angebracht, die Informationen über aktuelle Ausstellungen enthalten. Der Himmel ist bewölkt, was dem Szenario eine gedämpfte Atmosphäre verleiht. Die Akademie gilt als eine der ältesten Kunstakademien in Europa und hat zahlreiche berühmte Künstler hervorgebracht.

Kultur

Die Akademie der bildenden Künste in Wien

Die Akademie der bildenden Künste zählt zu den ältesten Kunstakademien in Europa.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.01.2026
15:30 - 16:15 Uhr

Egon Schiele, Otto Wagner, Friedensreich Hundertwasser sind nur ganz wenige der vielen Künstler, die es nach dem Abschluss dieser Schule zur künstlerischen Weltspitze geschafft haben.

Das Bild zeigt die beeindruckende Inneneinrichtung der Akademie der bildenden Künste in Wien. Der Blick ist nach oben gerichtet und zeigt detaillierte Deckenmalereien, die in kräftigen Farben und aufwendigen Motiven gestaltet sind. Umrahmt von filigranem Goldverzierungen, sind mythologische Szenen und Figuren dargestellt. Die Wände des Raumes sind mit eleganten, hellen Farben und strukturierten Elementen ausgestattet. Zierleisten und kunstvolle Reliefs sind sichtbar, die den historischen Charme des Gebäudes unterstreichen. Große Fenster an den Seiten sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre im Raum. Die Architektur weist auf klassische Stilelemente hin, mit hohen Säulen, die eine majestätische Wirkung erzeugen. Insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von Kunst und Geschichte, die in diesem bedeutenden kulturellen Umfeld zusammenkommen.
Akademie der bildenden Künste.
Quelle: Clever Contents

Theophil Hansen wurde berühmt durch die Errichtung des Österreichischen Parlamentsgebäudes. Hansen zeichnet als Architekt aber auch für die Akademie der bildenden Künste verantwortlich.

Dieses Gebäude wurde zwischen 2017 und 2021 um mehr als 70 Millionen Euro aufwändig saniert. So etwa auch der - heute nicht mehr im Betrieb befindliche - Seziersaal, den Kari Hohenlohe in dieser Folge von "Aus dem Rahmen" besucht. Die Akademie besitzt aber auch eine der drei bedeutendsten Altmeistersammlungen in Wien. In der Galerie können regelmäßig Ausstellungen besucht werden. Im Bestand finden sich Werke von berühmten Meistern - etwa von Hieronymus Bosch, Peter Paul Rubens oder Heinrich Friedrich Füger.

