Die Akademie der bildenden Künste in Wien

Akademie der bildenden Künste.

Quelle: Clever Contents

Theophil Hansen wurde berühmt durch die Errichtung des Österreichischen Parlamentsgebäudes. Hansen zeichnet als Architekt aber auch für die Akademie der bildenden Künste verantwortlich.



Dieses Gebäude wurde zwischen 2017 und 2021 um mehr als 70 Millionen Euro aufwändig saniert. So etwa auch der - heute nicht mehr im Betrieb befindliche - Seziersaal, den Kari Hohenlohe in dieser Folge von "Aus dem Rahmen" besucht. Die Akademie besitzt aber auch eine der drei bedeutendsten Altmeistersammlungen in Wien. In der Galerie können regelmäßig Ausstellungen besucht werden. Im Bestand finden sich Werke von berühmten Meistern - etwa von Hieronymus Bosch, Peter Paul Rubens oder Heinrich Friedrich Füger.