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Zwei Frauen und zwei Männer mit Saiteninstrumenten

Kultur

Der Zauber der Schubertiade

Rund 40.000 Personen besuchen jährlich die rund 80 Veranstaltungen der Schubertiade in den Vorarlberger Gemeinden Hohenems und Schwarzenberg.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.04.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Ein Mann sitzt am Flügel und ein anderer Mann steht daneben.
Ammiel Bushakevitz (Klavier) und Bariton Konstantin Krimmel mit Hanni. Schubertiade-Probe, Schwarzenberg 2025.
Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Das weltweit renommierteste Franz-Schubert-Festival wurde 1976 gegründet, um dem großen österreichischen Komponisten einen gebührenden Platz neben Mozart und Beethoven einzuräumen.

Es besticht durch qualitativ hochwertige Kammermusik und den Auftritt der größten Stars des Liedgesangs. Die Schubertiade wurde auch zu einem Tourismusfaktor in Vorarlberg, denn viele Besucherinnen und Besucher verbinden Kulturgenuss und Urlaub in der Region.

Die Dokumentation von Jasmin Ölz zeigt, was die Schubertiade so einzigartig macht.

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