Der verschwundene Van Gogh

Hier wohnte einst der Nervenarzt Paul Ferdinand Gachet, der als Bezahlung auch Kunstwerke akzeptierte und so eine umfangreiche Sammlung aufbaute.

Anfang des 20.Jahrhunderts fand das Bildnis des Dr. Gachet seinen Weg nach Deutschland und wurde Teil der Sammlung des Städel Museums in Frankfurt am Main. Es war das erste öffentliche Museum weltweit, das ein Van Gogh-Gemälde erwarb. Doch die nationalsozialistische "Aktion Entartete Kunst" führte zur Beschlagnahmung des Bildes und Hermann Göring liess das Bild verkaufen. Fast auf den Tag 100 Jahre nach seiner Entstehung, wurde das Portrait in New York 1990 als damals teuerstes Gemälde für 82 Millionen Dollar versteigert, bevor es in einer privaten Sammlung vor den Augen der Öffentlichkeit verschwand. Wo ist es geblieben? Die, die es wissen, wollen nicht darüber reden.