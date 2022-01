Mit amerikanischen Eisenbahnaktien verdiente Schliemann ein Vermögen, welches ihm später erlaubte, seine Grabungen zu finanzieren.

Zugleich rücken bislang unterbelichtete Stationen auf Schliemanns Suche nach Gold und Ruhm in den Fokus: Schliemanns zwanzigjährige Karriere im russischen St. Petersburg und sein Aufstieg zum Multimillionär im Krimkrieg, sein abenteuerliches Geschäftstreiben an der Seite der Rothschilds im kalifornischen Goldrausch und seine Studienanfänge als Mittvierziger in Frankreich. Die Lebensstationen werden im Film anschaulich geschildert von Michail Piotrowski, dem Direktor der Petersburger Eremitage, Marcia Eymann, Stadthistorikerin von Sacramento, und Bénédicte Savoy, Professorin am Collége de France in Paris. Der Film geht damit auch den Mythen um Schliemanns akademische Karriere nach – und der Frage: Was bleibt von Schliemann, 200 Jahre nach seiner Geburt?