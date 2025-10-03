Kultur
Der Rennsteig - Erlebnisraum seit dem Mauerfall
Die Region rund um den Rennsteig, wo die Bundesländer Bayern und Thüringen aneinanderstoßen, eine uralte gewachsene Einheit, war 28 Jahre lang durch den deutsch-deutschen Grenzzaun getrennt. Die Natur hat den damaligen Todesstreifen inzwischen in ein grünes Paradies verwandelt. Der Rennsteig als Deutschlands längster und ältester Weitwanderweg verbindet heute Menschen aus nah und fern sowie die Generationen. Welche Veränderungsprozesse fanden statt?
- 03.10.2025
- 09:30 - 10:15 Uhr