Sabine Rückert

Vor zwanzig Jahren wurden die wortlastigen Audio-Streams noch von Nerds im eigenen Wohnzimmer produziert, heute füllen die Stars der Branche mit "Live-Podcasts“ ganze Arenen. "True Crime Königin“ Sabine Rückert staunt selbst, dass Tausende zu ihrem Podcast-Event "Zeit Verbrechen“ kommen. Aber nicht nur in den Arenen: Auch zum Frühstück, auf dem Fahrrad oder vor dem Einschlafen: Podcasts sind zur ständigen Begleitung des Alltags geworden. Rund 34 Prozent der Menschen in Deutschland gaben 2025 an, sie zu nutzen. Vor acht Jahren waren es dagegen nur gut 13 Prozent.