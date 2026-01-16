Hauptnavigation

Fotomontage Markus Lanz, Oliver Welke und Emma von „She’s talking“ in einem Tonstudio

Kultur

Der Podcast-Boom: Die neue Macht des gesprochenen Worts

Ob True Crime, Nachrichten oder persönliche Laber-Formate – Podcasts bieten Nähe, Authentizität und das Gefühl, quasi mit dabei zu sein. Über 60.000 Podcasts gibt es allein in Deutschland. Welche Verantwortung ist damit verbunden?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
07.02.2026
19:20 - 20:00 Uhr

Mehr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Ein Film von Janin Renner

Nahaufnahme Sabine Rückert
Sabine Rückert

Vor zwanzig Jahren wurden die wortlastigen Audio-Streams noch von Nerds im eigenen Wohnzimmer produziert, heute füllen die Stars der Branche mit "Live-Podcasts“ ganze Arenen. "True Crime Königin“ Sabine Rückert staunt selbst, dass Tausende zu ihrem Podcast-Event "Zeit Verbrechen“ kommen. Aber nicht nur in den Arenen: Auch zum Frühstück, auf dem Fahrrad oder vor dem Einschlafen: Podcasts sind zur ständigen Begleitung des Alltags geworden. Rund 34 Prozent der Menschen in Deutschland gaben 2025 an, sie zu nutzen. Vor acht Jahren waren es dagegen nur gut 13 Prozent.

Wohlfühl-Oase für die die Ohren

Olli Schulz im Interview
Olli Schulz

Suchen die Menschen in Zeiten von Social Media- und Informationsflut ganz bewusst nach langen, ruhigen Gesprächen? Journalist Markus Lanz spricht von der "Sehnsucht nach Tiefe“.  Satiriker Oliver Welke sieht in Podcasts eine Gegenbewegung zum hektischen Bilderrauschen des Internets. Und für Musiker Olli Schulz sind Podcasts eine "Wohlfühloase für die Ohren“. Die drei müssen es wissen, sie sind selbst sehr erfolgreiche Podcaster. Aber auch Newcomer wissen, Podcasts müssen das Gefühl vermitteln, quasi mit dabei zu sein. "Wir sind so nahbar, weil wir super spontan drauflosreden“, glauben die GenZ Hosts vom Podcast "She´s Talking“.

Zukunft des Journalismus?

Nahaufnahme Paul Ronzheimer
Paul Ronzheimer

Viele Menschen suchen bei sogenannten Laber-Podcasts Zerstreuung und Unterhaltung, aber auch News-Podcasts sind beliebt wie nie. Das Bedürfnis nach politischer Analyse sei in einer krisengebeutelten Welt gewachsen, meint Kriegsreporter und Podcaster Paul Ronzheimer. Doch der Boom hat auch Schattenseiten. In den USA haben rechtsgerichtete Formate riesige Reichweiten aufgebaut. Wie groß ist ihre politische Macht? Werden sie zum populistischen Brandbeschleuniger? Wie stark prägen Podcasts die Meinungsbildung?

Die Dokumentation „Der Podcast-Boom“ blickt hinter die Kulissen erfolgreicher Formate wie "Lanz & Precht“, "Ronzheimer“, "Kalk und Welk“, "Zeit Verbrechen“, "She’s Talking“ und zeigt, wie das gesprochene Wort unsere mediale Kultur verändert. Sind Podcasts die Zukunft des Journalismus oder womöglich seine größte Herausforderung?

