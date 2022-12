Der antisowjetische Denkmalsturz

Denkmal auf dem Militärfriedhof Antakalnis wird verhüllt.

Im litauischen Vilnius, wo auf dem Rathaus in riesigen Lettern der Schriftzug "Putin, Den Haag wartet auf Dich“ prangt, will der Vizebürgermeister die "Symbole des Militarismus und des aggressiven Verhaltens der Besatzungsmacht“ so schnell wie möglich weghaben. Sechs riesige Granitsoldaten auf dem Friedhof Antakalnis in Vilnius sind als nächstes dran. Doch der UN-Menschrechtsausschuss intervenierte, der Abbau wurde vorerst gestoppt. Der Grund: Beschwerden aus den russischen Communities. Für sie haben die Denkmäler eine ganz andere Bedeutung. Die russischsprachige Minderheit im lettischen Daugavpils zum Beispiel, ist geschockt und empört über den Abbau: "Ich bin angewidert. Mein Onkel war in Krieg und starb kurz vor Berlin“ hört man hier, und: "Die Denkmäler bedeuten für uns Erinnerung. Die Oma meiner Frau war in Auschwitz im KZ. Es ist nicht schön, wenn sie abgerissen werden und unsere Geschichte vergessen wird.“ Der Abriss spielt Putins Propaganda in die Hände, welche die baltischen Regierungen schon immer als "Nazis“ bezeichnete und die eigene Regierung zum Beschützer der Russen in allen Ländern erklärte - notfalls mit Gewalt, wie im Donbass. Die Angst geht um, dass der baltische Denkmalstreit eskaliert, wie im Jahr 2007, als sich in der estnischen Hauptstadt Tallinn russische Bürger Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Der Grund damals: Ein Rote-Armee-Denkmal, das abgebaut und versetzt wurde.