Das Schloss Esterházy - Spuren in Ungarn

Schloss Esterházy in Fertőd/Ungarn

Quelle: ORF / Clever Contents

Anfang des 18. Jahrhunderts durch die Fürsten Esterhazy von einem kleinen Jagdschloss in eine prunkvolle Sommerresidenz umgebaut, bildet es heute in perfektem Zustand ein eindrucksvolles Beispiel für einen spätbarocken Repräsentationsbau.



In seinen Konzertsälen musizierte über zwei Jahrzehnte Joseph Haydn, im Schlosspark befindet sich ein Pavillon, der anlässlich des Besuchs Maria Theresias errichtet worden ist und dessen Name "Bagatelle" an die Antwort des Fürstens auf die Frage nach den Baukosten erinnert, und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges diente es regelmäßig als Wohnsitz der Familie, bis 1945 durch Ungarn die Enteignung folgte.