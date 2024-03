Das Porno-Paradox

Esti Krüger und Luna Heine geben Empfehlungen für "ethische" Pornos im Internet

In der Praxis gibt es bereits erste Ansätze einer staatlichen Pornoförderung: Esti Krüger und Luna Heine haben rund 25.000 Euro vom sächsischen Wirtschaftsministerium bekommen – für ihre Internetseite „Porn-Better“, auf der sie für alle über 18 Jahren Pornos empfehlen, die ihren Kriterien von ethischer Pornografie entsprechen. Die Reaktionen reichen von Begeisterung bis zu üblen Hasskommentaren. Dabei ist es nur sinnvoll, in der Flut der Angebote im Netz den Menschen Orientierung zu geben. CDU-Politiker Frank Heinricht sagt: “88 % der Pornofilme von den größten 50 Providern haben mit Gewalt zu tun“. Heinrich hat für die EU einen Bericht über die Auswirkung von Pornokonsum verfasst, in dem er eindrücklich warnt. Menschen, die regelmäßig Pornos schauten, seien gefährdet, auch im echten Leben gewaltsame Sexualität auszuleben. Braucht es also mehr Aufklärung darüber, dass Pornofilme in erster Linie Fiktion sind?