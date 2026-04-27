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Das Bild zeigt das Schloss Tettnang in einer anschaulichen Perspektive. Das Schloss hat eine helle Fassade und ein markantes, rot gedecktes Dach mit mehreren Erkern und Türmen. Vor dem Schloss erstreckt sich ein gepflegter Garten mit symmetrischen Blumenbeeten, während um das Schloss herum Rasenflächen und Bäume zu sehen sind. Im Hintergrund sind Teile der Stadt Tettnang zu erkennen, mit vielen kleinen Gebäuden und Wohnhäusern, die ebenfalls rote Dächer besitzen. Diese Gebäude sind in unterschiedlicher Höhe angeordnet und einige sind von Bäumen umgeben. Von dieser Perspektive aus bietet sich auch ein Blick auf die hügelige Landschaft und den klaren Himmel im Hintergrund. Das Bild vermittelt ein Gefühl von historischer Pracht und zeigt die Verbindung zwischen der Natur und der Architektur des Barockzeitalters.

Kultur

Das Leben - ein Fest: Barockschlösser am Bodensee

Opulente Gärten, prachtvolle Schlösser, der traditionelle Weingartner "Blutritt" mit seinen 2000 ReiterInnen - auf der oberschwäbischen Barockstraße kann man in das Leben zur Zeit des Barock eintauchen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.05.2026
11:45 - 12:10 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Man hört von den Finessen des höfischen Luxus und lernt das handwerkliche Know-how der wandernden Bauarbeiter kennen.

Das Bild zeigt den Innenraum eines prächtigen Schlosses, vermutlich Schloss Sigmaringen. Der Raum ist opulent gestaltet mit reich verzierten Wänden, die sowohl Stuckarbeiten als auch große Gemälde zeigen. An den Wänden hängen mehrere Portraits, die vermutlich historische Persönlichkeiten darstellen. Der Boden ist aus polierten Holzplanken und hat ein klassisches Fischgrätmuster. In der Mitte des Raums steht ein eleganter Tisch mit einem goldenen Unterbau und Kerzenständern. Es gibt zwei rote, gepolsterte Stühle, die seitlich des Tisches platziert sind. An der Decke hängen mehrere opulente Leuchten, die den Raum beleuchten. Die Wände sind in warmen, goldenen und beigen Tönen gehalten, was dem Raum ein luxuriöses Ambiente verleiht. Eine große, verzierte Tür an einer Wand führt möglicherweise zu einem weiteren Raum. Im Hintergrund sind Teile des Raumes sichtbar, die für weiteres Interesse sorgen, darunter eine offene Tür, die zu einem anderen Bereich des Schlosses führt. Der gesamte Raum vermittelt den Eindruck von historischem Reichtum und Eleganz.
Schloss Sigmaringen.
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Denn die Pracht verdankt sich zu einem Gutteil dem Können der Vorarlberger Barockbaumeister und ihrer Handwerker aus der "Auer Zunft". Mit einem genießerischen Lebensstil warteten die Schlossherren von Tettnang (Bild oben) oder Achberg auf - heute sind die Türen weit geöffnet für das Internationale Bodenseefestival und seine Besucherinnen und Besucher.

Und über allem thront märchenhaft das Hohenzollernschloss Sigmaringen - ein Haus mit mehr als einer Geschichte.

Eine Dokumentation von Ingrid Bertel

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