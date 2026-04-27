Kultur
Das Leben - ein Fest: Barockschlösser am Bodensee
Opulente Gärten, prachtvolle Schlösser, der traditionelle Weingartner "Blutritt" mit seinen 2000 ReiterInnen - auf der oberschwäbischen Barockstraße kann man in das Leben zur Zeit des Barock eintauchen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.05.2026
- 11:45 - 12:10 Uhr
Man hört von den Finessen des höfischen Luxus und lernt das handwerkliche Know-how der wandernden Bauarbeiter kennen.
Denn die Pracht verdankt sich zu einem Gutteil dem Können der Vorarlberger Barockbaumeister und ihrer Handwerker aus der "Auer Zunft". Mit einem genießerischen Lebensstil warteten die Schlossherren von Tettnang (Bild oben) oder Achberg auf - heute sind die Türen weit geöffnet für das Internationale Bodenseefestival und seine Besucherinnen und Besucher.
Und über allem thront märchenhaft das Hohenzollernschloss Sigmaringen - ein Haus mit mehr als einer Geschichte.
Eine Dokumentation von Ingrid Bertel