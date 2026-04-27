Das Leben - ein Fest: Barockschlösser am Bodensee

Schloss Sigmaringen.

Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Denn die Pracht verdankt sich zu einem Gutteil dem Können der Vorarlberger Barockbaumeister und ihrer Handwerker aus der "Auer Zunft". Mit einem genießerischen Lebensstil warteten die Schlossherren von Tettnang (Bild oben) oder Achberg auf - heute sind die Türen weit geöffnet für das Internationale Bodenseefestival und seine Besucherinnen und Besucher.



Und über allem thront märchenhaft das Hohenzollernschloss Sigmaringen - ein Haus mit mehr als einer Geschichte.



Eine Dokumentation von Ingrid Bertel