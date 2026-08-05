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  4. Das Jüdische Museum Wien
Das Bild zeigt einen Innenraum, der vermutlich Teil des Jüdischen Museums Wien ist. In der Mitte des Raumes befinden sich Überreste von mittelalterlichen Steinstrukturen, die wahrscheinlich Teile einer Synagoge darstellen. Diese Überreste sind aus grob bearbeitetem Stein und leicht angehoben, mit einigen flachen Steinen, die auf einer kleinen Fläche platziert sind. Zwei Personen sind im Bild zu sehen. Eine steht rechts, sie trägt einen schwarzen Blazer und erklärt etwas. Der andere steht links und schaut auf die Steinstruktur. Die Wände des Raumes sind schlicht und dunkel gehalten, und es gibt eine dezente Beleuchtung, die die archäologischen Überreste hervorhebt. Im Hintergrund sind weitere steinerne Überreste sichtbar. Der Boden ist mit einem schwarzen Material bedeckt, das einheitlich aussieht und dem Raum einen modernen Touch verleiht. Die Atmosphäre wirkt informativ und nachdenklich, was durch die präsentierten historischen Elemente verstärkt wird.

Kultur

Das Jüdische Museum Wien

Karl Hohenlohe begibt sich auf die Spuren des jüdischen Wiens und besucht anlässlich des 130-jährigen Bestehens das Jüdische Museum Wien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.09.2026
10:05 - 10:50 Uhr

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Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku
Das Bild zeigt eine enge, gepflasterte Gasse in Wien. Auf der linken Seite befinden sich einige Holztische und Stühle, die offenbar zu einem Café oder Restaurant gehören. Vor den Tischen steht ein großer, runder Topf mit einer Pflanze. An der Wand des Gebäudes sind dekorative Muster in Erdtönen zu sehen. Zwei Männer, die von hinten zu sehen sind, gehen die Gasse entlang. Der erste Mann trägt eine dunkle Jacke, beige Hosen und hat eine lockige Frisur. Der zweite Mann trägt eine grüne Weste über einem lilafarbenen Pullover und hat kurze, dunkle Haare. Am Ende der Gasse ist ein helles Gebäude mit großen Fenstern sichtbar, das den Eindruck eines weiteren Geschäfts oder eines öffentlichen Gebäudes vermittelt. Die Gasse hat einen historischen Charakter, umrahmt von älteren Gebäuden, die teilweise wertvolle architektonische Details aufweisen. Die Lichtverhältnisse sind eher gedämpft, was auf eine bewölkte Atmosphäre hindeutet.
Karl Hohenlohe und Max Volgger auf den Spuren des jüdischen Wiens.
Quelle: Clever Contents

Kunstvermittlerin Hannah Landsmann führt durch die Ausstellung in der Dorotheergasse, gewährt Eintritt ins Museumsarchiv und gibt Einblicke in die jüdische Kultur.

Ein Spaziergang durch die Wiener Innenstadt auf den Spuren des mittelalterlichen Wien führt zum Judenplatz, wo Museumsdirektorin Barbara Staudinger die rund 800-jährige Geschichte des Judentums in Wien lebendig werden lässt.

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