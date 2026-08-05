Kultur
Das Jüdische Museum Wien
Karl Hohenlohe begibt sich auf die Spuren des jüdischen Wiens und besucht anlässlich des 130-jährigen Bestehens das Jüdische Museum Wien.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.09.2026
- 10:05 - 10:50 Uhr
Kunstvermittlerin Hannah Landsmann führt durch die Ausstellung in der Dorotheergasse, gewährt Eintritt ins Museumsarchiv und gibt Einblicke in die jüdische Kultur.
Ein Spaziergang durch die Wiener Innenstadt auf den Spuren des mittelalterlichen Wien führt zum Judenplatz, wo Museumsdirektorin Barbara Staudinger die rund 800-jährige Geschichte des Judentums in Wien lebendig werden lässt.