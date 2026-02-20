Kultur
Das Grabtuch von Turin – Ein Cold Case
Handelt es sich beim Turiner Grabtuch tatsächlich um jenes des Jesus von Nazareth? Oder um einen spektakulären Betrugsfall aus dem Mittelalter?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.04.2026
- 11:55 - 13:25 Uhr
Der Film rollt die Geschichte des Turiner Grabtuchs als Cold Case neu auf. Das Filmteam reist zu historischen Schauplätzen und bittet Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen sowie Menschen mit persönlichem Bezug zum Turiner Grabtuch in den Zeugenstand.