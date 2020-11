Countdown Humboldt Forum

Mehrfach wurde die Eröffnung verschoben, am 16. Dezember wird nun ein Teil zumindest eröffnet. Das Berliner Stadtschloss mit Kuppel samt umstrittenem Kreuz steht wieder so da, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts Berlins Stadtbild prägte. Innen aber hält das 21.Jahrhundert in all seinen Widersprüchen Einzug, soll ein Dialog der Kulturen der Welt entstehen. Der Film lässt die bewegte Geschichte des Ortes Revue passieren, vom Kaiserreich über Schloss-Sprengung und Bau des Palasts der Republik in der DDR bis hin zu dessen Abriss nach der Wende. Er lässt die Kritiker zu Wort kommen und gibt erste Einblicke in Räume, die noch lange der Öffentlichkeit versperrt sein werden.