Kultur
Civis Medienpreis 2026
Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt CIVIS würdigt herausragende Beiträge aus Fernsehen, Radio, Internet und Kino, die sich in besonderer Weise für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung einsetzen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.05.2026
- 11:40 - 13:10 Uhr
Auch in diesem Jahr sind prominente Laudatoren an Bord. Die Produktionen setzen sich auf vielfältige Weise mit hochaktuellen Themen auseinander: Krieg, Flucht, Rassismus, Rechtsextremismus, Vertreibung und Kolonialismus ebenso wie Heimat, Identität und Empowerment.
Durch die Preisverleihung führt die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane.