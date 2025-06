Ausgerechnet Chemnitz

In der Oelsnitzer KohleWelt erfährt man alles über den "schwarzen Diamanten", der die Region bis heute prägt.

Im 40. Jubiläumsjahr der Kulturhauptstädte lässt sich an Chemnitz ablesen, wie sich die Agenda des europäischen Kulturhauptstadt-Labels verändert hat: vom „Glamour-Marketing-Tool“ hin zur gezielten Kulturförderung einer ganzen Region. Bis weit ins Erzgebirge hinein beteiligen sich insgesamt 46 Orte an dem Programm: Ehemalige Kirchen und Fabriken werden zu nachhaltigen Orten der Kunst. Ein weit verzweigter Skulpturen-Pfad – der purple path – ist im Entstehen: Plötzlich wächst neben dem ehrwürdigen „Bergarbeiterdom“ der Silberstadt Schneeberg ein Münzstapel des irischen Turner-Preisträgers Sean Scully und rückt den ersten Bergarbeiterstreik der europäischen Geschichte ins Bewusstsein. Mit very tiny houses sorgen Studierende der Zwickauer Uni auf einem Biobauernhof in Adorf für mobile Pilger-Hütten – und beleben ein idyllisches Stück Jakobsweg. Im neueröffneten Bergbaumuseum Kohlewelt Oelsnitz lassen sich endlose Schächte durchstreifen und mächtige Dampfmaschinen in Bewegung setzen.