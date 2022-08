Aufgewachsen unter Glatzen (1/2) - Landschaften der Angst

Daniel Schulz erzählt in seinem Debut „Wir waren Brüder“ eindringlich von der Nachwendegewalt.

"Wenn man das Grauen in den Gesichtern derer sieht, die sich nicht an einen heran trauen, dann strömt Macht durch die Adern wie elektrischer Strom.“ So beschreibt der Journalist und Schriftsteller Daniel Schulz wie es sich anfühlt, wenn man mit einer Horde Glatzen in Bomberjacken eine Gaststätte betritt. "Die schauen alle plötzlich nach unten!“ Daniel Schulz´ in diesem Jahr erschienenes Buch "Wir waren wie Brüder“ ist das jüngste Buch in einer langen Reihe von Werken, in denen ostdeutsche Autor*innen sich ihrem ganz persönlichen Trauma der sogenannten Baseballschlägerjahre stellen. Bei Schulz ist es nicht nur die Angst, Opfer zu werden – sondern auch die Scham, bei den Tätern mitgelaufen zu sein, um ungeschoren davon zu kommen.